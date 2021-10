Fotoserie zu Tierschützern Ein Herz für Tiere

Stuttgart - Rich steht in einem Stall in Jamestown, einer Stadt in Tennessee, und schaut voller Hingabe einem mächtigen Schwein beim Fressen zu. Er ist ein Typ mit kräftigen Oberarmen und Tattoos. Vielleicht ist der Amerikaner in der coolen Schmuddelkluft ein ehemaliger Soldat, zumindest trägt er eine Mütze mit einer Veteranen-Aufschrift. Wer Rich nicht kennt, der könnte bei einer flüchtigen Begegnung ein bisschen Angst bekommen. Doch wie er da neben diesem geretteten Schwein posiert, erscheint der rustikale Kerl unglaublich liebevoll.