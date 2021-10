Fotoprojekt „How we bleed“ Mit Menstruationsblut gegen das Patriarchat

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Lucia Zamolo: „Das Gefühl, dass die Monatsblutung etwas Schmutziges ist“

Die Vagina sei generell sexualisiert, alles was damit verbunden sei, werde versteckt. Insofern sei ihr Projekt durchaus auch feministisch. „Das ist eine Kampfansage ans Patriarchat“, sagt Lange. Die Menstruation sei nichts Ekelhaftes, betont sie. Manche der Bilder hätten sie anfänglich selbst irritiert. Es sei ungewohnt, so intime Fotos zu sehen. Doch das habe sich in den vergangenen Monaten geändert „Je mehr Fotos ich mir davon anschaue, desto normaler werden sie“, sagt die Fotografin.

Doch das sehen viele anders, die Bilder sorgen auch für Diskussionen. Manche Männer kritisieren, da könne man ja gleich ein Fotoprojekt über Fäkalien machen, erzählt sie. Lange kontere dann damit, dass dafür aber auch noch keiner diskriminiert wurde. Außerdem erfülle Kot und Urin eine ganz andere körperliche Funktion.

Abseits von Schönfärberei oder Fetischseiten

Sie begegne aber auch vielen interessierten Männern. Viele hätten ihr erzählt, ihnen sei gar nicht klar gewesen, was Frauen meinen, wenn sie vom Bluten sprechen. Deshalb richte das Projekt sich explizit nicht nur an Frauen. Generell gehe es ihr aber weniger um politische Überzeugungsarbeit. „Ich will, dass darüber gesprochen wird, man darf das auch ablehnen“, sagt sie. Es sei wichtig, dass es überhaupt echte Fotos von der Menstruation gebe, abseits von Schönfärberei oder Fetischseiten.

Inzwischen hat die Fotografin ihren Abschluss gemacht. Doch mit den Fotos der Menstruation will sie sich auch weiter beschäftigten. Langes großer Traum: Ein Fotobuch, das künftig in Frauenarztpraxen und Schulen ausliegt.