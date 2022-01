Fotokalender Zug um Zug die Heimat genießen

Erdmannhausen - Wolfram Linnebach hat ein Faible für die Fotografie. Und für Züge aller Art. Da überrascht es nicht sonderlich, dass der Erdmannhäuser auch gerne Züge fotografiert. In einer Whatsapp-Gruppe tauscht er sich mit Gleichgesinnten aus, wann welcher Zug wo gesichtet worden ist. So ergeben sich immer wieder tolle Motive, die sich Wolfram Linnebach nicht entgehen lässt – sofern er es zeitlich einrichten kann. Ist ein außergewöhnlicher Zug angekündigt, schnappt sich der Geschäftsführer des „Tourismus im Weinsberger Tal“ seine Ausrüstung und erwartet den Zug an einem passenden Standort, um ihn schließlich abzulichten.