Fotografien über deutsche Autobahnen Fahr doch!

Brüggemann sieht außerdem die Kunst am Autobahn-Bau. Er entdeckt wunderschöne abstrakte Strukturen, geome­trische Muster von Straßen – und Landschaften, in die sie hineingebaut sind. Suchbilder sind auch dabei. Etwa das mit Bergen, Wiesen und bewaldeten Hügeln: Ist das ein Blick aus dem fahrenden Auto auf eine Landschaft? Nein. In der Ferne, in einer Lichtung im Wald leuchtet es rot. Ein Lastwagen, wahrscheinlich steht er im Stau.