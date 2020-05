Fotografien aus Marbach Farbenfrohe Schillerstadt

„Farbstudien“ hat Barbara Esser diese Serie deshalb auch passenderweise genannt. Mit entsprechenden Objektiven hat die Marbacher Fotografin gleich beim Fotografieren das herausgearbeitet, was ihr wichtig war. Zum Beispiel hat sie extreme Teleobjektive verwendet, um mehr Dichtheit zum Ausdruck zu bringen. Der rote Fensterladen in der Altstadt etwa. „Er war komplett verblasst, daher habe ich die Farbe verstärkt“, erklärt Esser. Somit habe sie in diesem wie in anderen Fällen nicht das Bild selbst, sondern die Farben bearbeitet, um diesen besonderen Effekt zu erzielen.