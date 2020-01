Funkel-Nachfolger Kniffliges Debüt für Rösler - Fortuna-Vorstand unter Druck

Auch der Fortuna-Vorstand steht seit der Trennung vom in den vergangenen vier Jahren zur Vereins-Ikone aufgestiegenen Friedhelm Funkel schwer unter Druck. Während Funkel-Nachfolger Rösler sein neues Team erstmals am Donnerstag auf sein Debüt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) vorbereiten konnte, sind die Fortuna-Bosse in Erklärungsnot geraten.