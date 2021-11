Fortbildung an der Anne-Frank-Realschule Die Schüler für das Leben wappnen

Marbach - Es ist nicht allein die Pandemie mit ihren speziellen Problemstellungen, die den Bedarf an Lebenskompetenz steigen lässt – aber sie ist dennoch eine der wesentlichen Herausforderungen für Lehrer, die sich von immer dringlicheren Fragen beim Unterricht begleitet sehen. So ist es nicht verwunderlich, dass Pädagogen jede Form von Unterstützung nachfragen. So jedenfalls zeigt sich die Situation an der Marbacher Anne-Frank-Realschule.