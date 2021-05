Forstwirtschaft Fichtenholz spaltet Bayern und Bund

Das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin konterte: Mehrere Länder - unter anderem Bayern - hätten den Vorschlag in den Bundesrat eingebracht, erklärte ein Sprecher in Berlin. "Der bayerische Wirtschaftsminister opponiert hier also gegen eine Verordnung, die das eigene Bundesland auf den Weg gebracht hat." Zuständig für die Forstwirtschaft sind in vielen Ländern inklusive Bayern die jeweiligen Agrarministerien.