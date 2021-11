Forschungsfreiheit Political Correctness: Forscher fühlen sich zunehmend eingeschränkt

Geistes- und Sozialwissenschaften im Fokus

Demnach fühlen sich die meisten der Befragten in Forschung und Lehre zwar weiter frei. Allerdings geben 40 Prozent an, dass sie sich durch formelle oder informelle Vorgaben zur Political Correctness in der Lehre stark oder etwas eingeschränkt fühlen. Bei einer vergangenen Erhebung zur Jahreswende 2019/20 hatte das ein knappes Drittel der Dozenten beklagt. Auch der Anteil der Wissenschaftler, die sagen, die Political Correctness verhindere, bestimmten Forschungsfragen nachzugehen, ist seither von 13 auf 18 Prozent gestiegen. Immer stärker werden solche Einschränkungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften empfunden. Dort klagen 53 beziehungsweise 54 Prozent darüber (2019/20: 36 und 33 Prozent).