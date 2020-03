Forschung Warum Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Männer

So geht aus den Forschungsergebnissen der australischen University of New South Wales hervor, dass die doppelte Ausprägung des X-Chromosoms bei Frauen eine entscheidende Rolle spielt. Eine schadhafte Mutation des einen der beiden Chromosomen könne dementsprechend durch das andere Chromosom ausbalanciert werden, während bei Männern mit einem X- und einem Y-Chromosom diese Möglichkeit nicht bestehe. Auch bei weiteren Säugetieren konnte dies beobachtet werden.