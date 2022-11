Forschung Neuartiges Forschungsschiff "Uthörn" getauft

Berne (dpa) – Das erste Forschungsschiff Deutschlands, das mit grünem Methanol fährt, ist am Dienstag getauft worden. Nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, handelt es sich sogar um das weltweit erste Seeschiff dieser Art. Getauft wurde der Kutter von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Dienstag in Berne (Landkreis Wesermarsch) bei Bremen. "Als Kraftstoff ist Methanol bislang ein Experiment gewesen", sagte Stark-Watzinger. "Deswegen ist es heute ein so wichtiger Schritt auf einem Weg zu einer sauberen Schifffahrt."