Forschung mit Tieren Krebsforscher halten Tierversuche für unverzichtbar

Am DKFZ in Heidelberg wird schon seit Jahren an HPV-bedingten Krebsarten geforscht. Infektionen mit HPV können nach Angaben von Riemer nicht nur Gebärmutterhalskrebs verursachen, sondern auch Mund-Rachen-Krebs oder Analkrebs. In Deutschland gebe es etwa 7700 HPV-bedingte Krebsfälle pro Jahr. Seit 2007 gibt es in Deutschland eine Schutzimpfung dagegen. "Leider haben die derzeit gegen HPV verfügbaren Impfstoffe keinen therapeutischen Effekt." Sie wirkten also nicht, wenn bereits eine HPV-Infektion, Krebsvorstufen oder Krebs vorliege.