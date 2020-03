Forscher widerlegen Vorurteile Der Mythos vom dunklen Mittelalter

Um neben dem Fühlen auch das Denken von Menschen aus weit entfernten Zeiten zu rekonstruieren, greifen Forscher auf Vergleiche zwischen Kulturen aus unserer heutigen Zeit zurück. So ist aus der kulturvergleichenden Psychologie bekannt: Menschen aus kollektivistischen Kulturen, bei denen die Gemeinschaft mehr zählt als der Einzelne, betrachten eher das große Ganze als Menschen aus individualistischen Kulturen. Nun hatte im Mittelalter die Gemeinschaft einen viel höheren Stellenwert als im heutigen Europa. Der Psychologin Andrea Bender von der norwegischen Universität Bergen zufolge kann man daher durchaus annehmen, dass die Tendenz zu ganzheitlichem Denken auch im Mittelalter ausgeprägter war. Sie nennt ein Beispiel: „Bei Fragen danach, warum Menschen sich auf eine bestimmte Weise verhalten, tendieren Menschen aus kollektivistischen Kulturen dazu, anderen in geringerem Ausmaß persönliche Verantwortung zuzuschreiben. Sie sehen stärker die Umstände und die Gruppe als mitverantwortlich an und reagieren in der Folge auch mit weniger personenbezogenem Ärger.“ Wir hingegen in unserer heutigen individualistischen Kultur ziehen vielmehr den Einzelnen und seine Beweggründe zur Verantwortung.

Weniger fundiertes Wissen

In vielen Bereichen kann man davon ausgehen, dass das Wissen im Mittelalter weniger umfangreich und fundiert war. Das habe Folgen für die Problemlösestrategien gehabt. „So unterschied sich beispielsweise die Behandlung von Kranken damals dramatisch davon, was wir heute für sinnvoll halten.“ Man denke an den berühmt-berüchtigten Aderlass, den Ärzte bis ins 19. Jahrhundert hin ihren Patienten verordneten, um das Gleichgewicht der Körpersäfte wiederherzustellen.

Umgekehrt gab es jedoch auch Bereiche, in denen der Durchschnittsmensch im Mittelalter deutlich fundierteres und detaillierteres Wissen hatte als der heutige. „Man denken nur an alte Handwerkstechniken und -künste, von denen einige bereits nahezu ausgestorben sind“, sagt die Psychologin Bender. „Oder an Erfahrungen aus dem Leben mit und in der Natur, die uns heute oft nützlich sein könnten.“ Keine Frage: Die Menschen im Mittelalter haben vielfach anders gedacht und gefühlt als wir heute. Doch sie waren uns ähnlicher, als wir heute gerne denken.