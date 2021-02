Forscher legen Studie vor 20 000 Neuinfektionen nach Corona-Demos

Von wo kamen die Busse?

Untersucht hatten die Forscher das Infektionsgeschehen in den Landkreisen, aus denen zehntausende Demonstranten zu den Kundgebungen am 7. November 2020 in Leipzig und am 18. November 2020 in Berlin angereist waren. Um diese Orte zu bestimmen, nutzten die Autoren Informationen über das Angebot von Busreisen von Honk for Europe, eines Netzwerks von Busunternehmen, das sich seit Sommer 2020 auf die Beförderung von Demonstranten zu den „Querdenken“-Kundgebungen spezialisiert hat.