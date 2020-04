Forscher geben Tipps, welche Stoffe sich für selbst genähte Masken eignen Atemmasken aus Staubsaugerbeuteln

Forscher testen Stoffkombinationen für Atemmasken

Ein Team am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz wollte diese Frage in einem Laborversuch klären. Frank Drewnick und seine Mitarbeiter aus der Abteilung Partikelchemie haben sich eine Reihe von Materialien geschnappt, die normalerweise in jedem Haushalt vorhanden sind: Kaffeefilter, Spültücher, Molton- und Mikrofasertücher, Papiertücher von der Küchenrolle, Jersey und Baumwollstoff und sogar ein und zweilagige Staubsaugerbeutel. Zum Vergleich haben sie außerdem auch eine einfache OP-Maske sowie selbst genähte Masken aus mehreren unterschiedlichen Stoffkombinationen getestet.