Formel 1 Weltmeister Verstappen auf Mexiko-Pole

Die Pole-Kandidaten verharrten noch mit ihren Autos in den Boxen, da kam Mick Schumacher schon auf die Strecke. Kein Risiko, keine Zeit verlieren. Auch Teamkollege Kevin Magnussen fuhr raus und war zunächst 19 Tausendstelsekunden langsamer als sein deutscher Teamkollege, der weiterhin um einen neuen Vertrag beim Haas-Team kämpft. Während Schumacher seine Zeit noch mal deutlich verbesserte, entfachte an der Spitze der Kampf um die Bestzeit im ersten K.o.-Abschnitt. Russell und auch Hamilton, die beiden Erstplatzierten im letzten Freien Training vor der Qualifikation, kamen an die Runde von Verstappen erstmal nicht ran.