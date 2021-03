Formel 1 Weltmeister Hamilton in schwarzem Mercedes auf Titeljagd

Siege seien nicht mehr das allerwichtigste, sagte Hamilton. Weil er in der glücklichen Position sei, "schon sehr viel erreicht zu haben", ist ihm der Einsatz für mehr Vielfalt und Integration weiterhin besonders wichtig. Aus dem gleichen Grund ist der neue Mercedes auch das zweite Jahr in Folge weitestgehend schwarz lackiert. "Wir sind sehr stolz auf diese Botschaft", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Dieses Thema bleibt also auch in den kommenden Jahren weiterhin in unserem Fokus, dann werden wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den vergangenen Monaten gelegt haben."