Formel 1 Vorteil Verstappen: WM-Führender Favorit auf Pole in Mexiko

Sowohl bei der Jagd nach der Bestzeit wie auch bei den Proberunden mit mehr Benzin über die längere Distanz hatte der WM-Führende klare Vorteile gegenüber seinem Verfolger. Sollte Verstappen planmäßig Startplatz eins erobern, könnte er im Rennen am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) den nächsten Schritt auf dem Weg zum ersten Titel machen. Auch er hat bereits zweimal in Mexiko gewonnen. "Alles, was man tun kann, ist sein Bestes zu geben und mit dem Team so hart wie möglich zu arbeiten", sagte Hamilton zu seinen Aussichten.