Formel 1 Vettel und Schumacher: Eine ganz besondere Freundschaft

Doch Schumacher war mit seiner Sitzposition unzufrieden und wünschte sich einen Rat von Vettel. "Ich wollte mir das mal anschauen", sagte Vettel. In Österreich konzentriert er sich nun wieder mehr auf sich, will zum vierten Mal nacheinander in die Top Ten fahren und so erneut WM-Punkte holen. "Es gibt am Sonntag wohl Regen, das könnte eine nette Abwechslung werden", sagte der 53-malige Grand-Prix-Sieger Vettel und machte klar: "Wir wollen unseren Lauf fortsetzen."

Vettel mit aufsteigender Form

Nach Anfangsschwierigkeiten gab es bei den vergangenen drei WM-Läufen mit den Plätzen fünf (Monaco), zwei (Baku) und neun (Le Castellet) einen Aufschwung. Noch sei Aston Martin zwar nicht da, wo er sich das nach zuvor sechs Jahren bei Ferrari gewünscht hätte, aber "es gibt den Willen, erfolgreicher zu sein", sagte der Hesse und ergänzte: "Die Dinge passieren nicht über Nacht, das wäre zwar schön, aber die meisten Sachen brauchen Zeit. Ich denke, die Zukunft sieht gut aus."

Diese positive Zukunft wünscht sich auch Schumacher. Doch beim Rookie ist noch mehr Geduld gefragt. Nach sieben Rennen in diesem Jahr ist er weiter ohne Zählbares, dass sich das in Österreich ändert, gilt als sehr unwahrscheinlich. "Es liegt an uns, zu Williams aufzuschließen und nicht den Kontakt zu verlieren", sagte der Formel-2-Meister des Vorjahres. Derzeit kann er auf der Strecke nur seinen Teamkollegen Nikita Masepin sicher bezwingen. Nächstes Ziel soll es sein, zum britischen Williams-Rennstall aufzuschließen.

Dabei hat Schumacher nicht die besten Erinnerungen an den bergigen Kurs in der Steiermark, auf dem er nun zum ersten Mal in einem Formel-1-Wagen antritt. "Ich habe mir hier mal meinen Daumen gebrochen, das war mein erster Unfall in einem Einsitzer", sagte Schumacher. Trotzdem freue er sich genau wie Vettel auf den Grand Prix. "Ich hatte hier ein paar Podestplätze und wir hatten immer spannende Rennen", sagte Vettel: "Es sind viele schöne Erinnerungen."

