Formel 1 Vettel-Team Aston Martin holt neuen Teamchef

Ein erstes Highlight seiner neuen Amtszeit wird die Vorstellung des Rennwagens für die kommende Saison sein am 10. Februar - online. Der AMR22 wird dann am Sitz des britischen Autobauers in Gaydon enthüllt. Es ist der zweite Wagen des Teams, das in der vergangenen Saison in die Motorsport-Königsklasse zurückgekehrt war, die großen Hoffnungen und Ambitionen aber nicht erfüllen konnte.