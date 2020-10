Formel 1 Vettel selbstkritisch über Ferrari-Zeit: "Bin gescheitert"

Heldentat in der Marbacher Brandnacht

„Es war klar: Es ging um jede Sekunde“

Der Marbacher Mark Bühler ist zufällig an dem Haus in der Altstadt vorbeigekommen, auf das kurz zuvor ein Brandanschlag verübt worden war. Er handelte sofort, trat die Tür ein und warnte die Bewohner. „Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht eingegriffen hätte“, sagt Feuerwehrkommandant Alexander Schroth.