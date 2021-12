Formel 1 Verstappens Vater: Max wird gegen Hamilton "alles versuchen"

Nach dem dritten Sieg in Serie hat Hamilton im Mercedes für ein Fast-Novum gesorgt. Erst zum zweiten Mal in der Formel-1-Historie nach 1974 reisen die Rivalen punktgleich zum Finale. Max Verstappens Vorteil: Wenn beide ausscheiden würden oder beide punktlos blieben, würde er den Titel gewinnen. Die Anzahl der Rennsiege in diesem Jahr - 9:8 für Verstappen - würde den Ausschlag geben.