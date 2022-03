Formel 1 Verstappen will weitere Erfolge: "Etwas Ähnliches schaffen"

"Die Motivation ist dieselbe und sogar noch höher, weil man weiter gewinnen will", sagte der 24-jährige Niederländer vor dem ersten Grand Prix des Jahres am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain. Sein erster Formel-1-Titel habe eine gewisse Last von ihm genommen. "Dieser Druck, es zu wollen und zu brauchen, ist weg, aber wir wollen weiter Rennen gewinnen", betonte Verstappen, der in dieser Saison mit der Nummer eins für den Champion startet.