Formel 1 Verstappen mit finaler Pole - Vettel starker Neunter

Vettel rast auf sein Karriereende zu

In der letzten Qualifikation seiner Formel-1-Laufbahn gab Sebastian Vettel im Aston Martin nochmal alles. Der 35-Jährige schaffte es auf einen starken neunten Platz. Er nimmt damit in seinem 299. und letzten Karriererennen Punkte in Angriff. "Es war ein bisschen emotional vor der Quali", räumte Vettel ein. "Ich bin mir aber sicher, es wird morgen ein großer Tag." Sein Vater Norbert winkte schonmal wehmütig den Fans aus der Garage zu.