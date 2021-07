Formel 1 Verstappen gewinnt Sprint-Premiere - Pole vor Hamilton

Sebastian Vettel kam im Aston Martin als Achter ins Ziel, Haas-Neuling Mick Schumacher wurde 18. vor seinem Stallrivalen Nikita Masepin. "Es ist okay, es hätte vielleicht ein Platz mehr sein können", meinte Vettel. "Ich habe alles gegeben", sagte Hamilton mit Blick auf Verstappen. "Ich konnte im Rennen nichts mehr machen, um ihn anzugreifen."

Reichlich Action am Start

Die größte Sorge der Fahrer und Teams vor dem Sprint war, ohne Crash durchzukommen. Ein Unfall mit Schäden am Wagen hätte die Piloten fast schon hoffnungslos für den Grand Prix zurückgeworfen. Action bekamen die Zuschauer dennoch reichlich geboten - allerdings so richtig nur am Start. Danach waren kaum Überholmanöver zu beobachten.

Schumacher und sein Haas-Stallrivale Masepin touchierten sich mal wieder. Verstappens Teamkollege Sergio Perez schoss in der sechsten Runde sogar ins Kiesbett, konnte seinen Red Bull aber noch abfangen. "Leider hatten wir den Kontakt, mein Auto war kaputt an der Seite", erzählte Schumacher anschließend.

Von Zurückhaltung also keine Spur! "Es wird einfach aus allen Rohren geschossen", hatte Hamilton angekündigt, der mit sieben Siegen Rekordgewinner von Silverstone ist.

In der Qualifikation am Freitagabend hatte er die umjubelte schnellste Runde vor Verstappen und seinem Mercedes-Teamkollegen Bottas hingelegt. Es war der ersehnte Hoffnungsschimmer für die Silberpfeile, mit den Upgrades die Lücke auf Red Bull schließen zu können. "Das war ein guter Fortschritt", befand Teamchef Toto Wolff. "Vielleicht haben wir ein bisschen was freigeschaltet."

Verstappen legte dagegen in den beiden Freien Trainings die Bestzeit hin, hatte aber in der Qualifikation mit der Balance zwischen Reifen- und Bremstemperatur zu kämpfen. Im Sprint war davon nichts zu bemerken. "Gebt mir noch mehr Power", funkte Verfolger Hamilton, der beim Start nicht optimal weg kam, an die Mercedes-Box. Verstappen fuhr die Sprint-Premiere aber mit einem Vorsprung von 1,43 Sekunden auf den Engländer sicher nach Hause.

In der WM-Wertung führt Verstappen, der die letzten drei Rennen gewinnen konnte, nun mit 185 Punkten. Als erster Verfolger hat Hamilton 33 Zähler weniger.

