Formel 1 "Unendliche Liste von Fehlern": Weltverband Fia in Kritik

Die Fans sahen das anders. In den sozialen Medien zeigten sie sich entrüstet darüber, dass man ihnen den wichtigsten Moment des Jahres so verdarb und niemand in dem Chaos den Durchblick behalten konnte. Auch die übertragenden Fernsehsender und die meisten Medien hatten falsch gerechnet und waren davon ausgegangen, die WM-Entscheidung sei vertagt. "Am Ende wird Formel 1 trotzdem gewinnen, weil Kontroversen Schlagzeilen machen", twitterte der britische Formel-1-Experte Joe Saward dazu.