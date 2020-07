Formel 1 und Co. Motoren können bald starten: Hygienekonzept der FIA steht

"Die Fia verdient in diesem Prozess eine enorme Anerkennung", sagte jüngst bereits Geschäftsführer Chase Carey auf der Formel-1-Homepage. "In vielerlei Hinsicht werden wir wie in einer Blase leben, wenn der Charterflieger startet." Die Formel 1 hat zunächst acht Rennen in Europa angesetzt. Neben Österreich am 5. und 12. Juli soll in Ungarn, Großbritannien, Spanien, Belgien und Italien gefahren werden. Weitere Rennen wurden zunächst noch nicht geplant.