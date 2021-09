Formel 1 Sieglos-Vettel zwischen Klima-Trip und 007-PR

34 Jahre ist Vettel mittlerweile alt und gehört damit zur alten Generation der Motorsport-Königsklasse. 53 Rennsiege stehen in seiner Bilanz. Der letzte liegt fast zwei Jahre zurück. Er gelang Vettel am 22. September 2019 in Singapur. Zum bis dato letzten Mal auf der Pole Position startete er am 13. Oktober 2019 in Japan. 56 Mal hatte er es vorher insgesamt geschafft.