Formel 1 Schwerer Schumacher-Unfall: "Körperlich okay"

Er hatte auf dem abtrocknenden Kurs die Kontrolle über den Wagen verloren, sich gedreht und war dann seitlich heftig eingeschlagen. Es war bereits der zweite schwere Unfall des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher in dieser Saison, in Saudi-Arabien war er in der Qualifikation verunglückt. Das Rennen in Monaco hatte nach Mick Schumachers Crash unterbrochen werden müssen, um die Strecke zu säubern und die Barrieren wieder zu fixieren.