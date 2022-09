Formel 1 Schumachers Premiere in Singapur - Ringen um Zukunft

Brawn betont Bedeutung von Mick Schumacher

Wie entscheidend eine Weiterbeschäftigung Schumachers für das Ansehen der gesamten Rennserie in Deutschland ist, hob derweil Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn hervor. Es sei "extrem wichtig, dass Mick Schumacher weiter Karriere in der Formel 1 macht. So faszinierend und wichtig die Technik in der Formel 1 auch ist: Die Kids hängen sich Poster der Helden hinterm Steuer in ihr Zimmer", sagte Brawn im Sport1-Interview.

Der Engländer Brawn hatte bei Benetton und Ferrari eng mit Micks Vater Michael zusammengearbeitet und war maßgeblich an dessen sieben WM-Titeln beteiligt. Er ist aktuell einer von vielen Fürsprechern. Doch die positiven Kommentare über das tadellose Verhalten, den Ehrgeiz und die Arbeitsmoral verhalfen Schumacher bislang nicht zu einem neuen Arbeitspapier.

Sechs Rennen bleiben in dieser Saison noch, den Auftakt gibt es in der Waschküche von Singapur. Diesen Namen verdiente sich der Kurs durch Temperaturen von bis zu 30 Grad selbst in der Nacht und enorme Luftfeuchte. "Viele Leute sagen, dass es wegen der Feuchtigkeit schwierig ist, aber auch wegen der Eigenschaften der Strecke - also werden wir sehen, was wir tun können", sagte Schumacher.

"Ausdauertraining in der Sauna"

Bei tropischen Bedingungen stehen die Piloten am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) vor ganz besonderen Aufgaben. Nirgendwo sonst verlieren die Fahrer so viel Flüssigkeit und werden körperlich derart hart gefordert.

Ferrari-Star Carlos Sainz absolvierte deswegen vor der Abreise Ausdauertraining in der Sauna, McLaren-Kollege Daniel Ricciardo nannte seinen ersten Singapur-Einsatz einst die "härteste Erfahrung" seines Lebens. Zwar sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf dem temporären Kurs in der Metropole nicht besonders hoch, dafür wartet auch noch das zeitlich längste Rennen der Saison.

Wegen der Corona-Pandemie wurde 2020 und 2021 nicht in Fernost gefahren - den bislang letzten Grand Prix 2019 gewann Ex-Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari. Der 35-Jährige fährt im Gegensatz zu Schumacher zum letzten Mal auf einer seiner Lieblingsstrecken. Vettel tritt Ende November zurück.