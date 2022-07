Formel 1 Schlaglichter zum Red-Bull-Ring

Die Strecke

Kurz, wenige Kurven, schnell. 4,318 Kilometer misst der Red-Bull-Ring lediglich. Zehn Kurven sind auch nicht viel. Die Folge: Eine Runde schaffen die Fahrer in einer guten Minute. Mitte der 1990er Jahre wurde der damalige Österreich-Ring, einst ein Flughafen-Kurs in Zeltweg, vom deutschen Formel-1-Architekten Hermann Tilke überarbeitet und verkürzt, Name: A1-Ring. Seit 2011 und erneuten Umbauten heißt die Strecke Red-Bull-Ring.