Formel 1 Drama in Silverstone - Erster Sieg für Sainz

Auch Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hatte an seinem 35. Geburtstag Grund zur Freude. Er belohnte sich mit zwei Zählern, nachdem er sich von Startplatz 18 auf Rang neun gekämpft hatte. "Das war so in der Form nicht zu erwarten. Das Tempo war gut und wir haben uns bei der Strategie etwas getraut", sagte der Heppenheimer.