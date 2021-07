Formel 1 Reizklima in der Puszta: Red Bull mit Wut gegen Hamilton

Bis auf acht Punkte kam Hamilton durch seinen Heimsieg in der Gesamtwertung an Verstappen ran. Der 23 Jahre alte Niederländer gewann in diesem Jahr schon fünf Rennen. Der 13 Jahre ältere Hamilton siegte in vier der bisher zehn Grand Prix der aktuellen Saison. Siegt er auf dem Hungaroring, gleicht er nach Rennerfolgen in diesem Jahr aus, insgesamt wäre es der 100. in seiner Karriere. Und der Kurs bei Budapest liegt dem Briten: Schon achtmal siegte Hamilton dort.

Doch die Mercedes-Verantwortlichen wissen nur zu gut, dass dem Red Bull dieser Saison die Strecke entgegenkommen dürfte. Und sie wissen auch, womit eigentlich alle rechnen: Red Bull dürfte etwas angeschlagen sein, meinte der Leitende Renningenieur Andrew Shovlin: "Ich bin mir ganz sicher, dass sie ganz stark zurückkommen werden."

