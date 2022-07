Formel 1 Mick Schumachers "Erwachen" - Vertrag eine Frage der Zeit?

Auf der CS Ranch - CS sind die Initialen von Mutter Corinna Schumacher - werden bis Sonntag EM-Titel im Reining vergeben. Mick Schumachers Schwester Gina gehört zu den Besten in dieser Reitdisziplin. So wie Mick in der Formel 1. Für viele ist er nach den starken Auftritten in Silverstone und Spielberg richtig angekommen. "Es könnte Micks endgültiges Erwachen sein", schrieb das spanische Sportblatt "Marca".