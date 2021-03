Formel 1 Mick Schumacher eröffnet Haas-Testfahrten

Der Rennstall mit Hauptsitz in Kannapolis im US-Bundessstaat North Carolina gab bekannt, dass der 21 Jahre alte Debütant den VF-21 am kommenden Freitag auf dem Bahrain International Circuit zunächst fahren soll. Am Nachmittag soll sein russischer Teamkollege Nikita Masepin - ebenfalls Neuling in der Motorsport-Königsklasse - ans Steuer.