Formel 1 Mercedes: Red Bull versucht guten Ruf Hamiltons zu trüben

Siebenfach-Weltmeister Hamilton betonte in Ungarn bereits, dass er das Manöver wieder so machen würde. Verstappen hatte die seiner Meinung nach zu geringe Strafe abermals beklagt und weitere Kritik an Mercedes geübt. Das Thema dürfte auf dem Hungaroring auch weiter für Unruhe sorgen: Am heutigen Freitag sollen unter anderem die beiden Teamchefs von Mercedes und Red Bull, Toto Wolff und Christian Horner, bei der Pressekonferenz ab 16.00 Uhr Fragen beantworten.

