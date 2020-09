Formel 1 in Italien Windschattenpoker in Monza: Hamilton auf Pole-Jagd

Und Ferrari? Sebastian Vettel und Charles Leclerc werden wegen der eklatanten Leistungsdefizite ihrer Wagen kein Wort um die Pole mitreden. Es wird für das Duo schwer genug, in die letzte K.o.-Runde zu kommen. Trotz des desaströsen Abschneidens in dieser Saison hält Ferrari-Boss Louis Camilleri an der aktuellen Teamführung fest. "Ich habe totales Vertrauen in Mattia Binotto und sein Team", sagte Camilleri der "New York Times". Stabilität müsse bei der Scuderia herrschen trotz des "unglaublichen Drucks".

