Formel 1 Hamilton und der WM-Titel: "Bin raus"

Wolff mit gemischten Gefühlen

Wolffs Erkenntnis nach vier Grand-Prix-Wochenenden beim TV-Sender Sky: "Ich glaube, dass wir um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft mitfahren können, aber mehr nicht." Allerdings gab er in einer Medienrunde auch zu bedenken: Er wolle sich vom Gedanken an die WM nicht verabschieden. "Was ich an dem Sport liebe, ist, dass er nicht immer der Mathematik folgt."