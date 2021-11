Formel 1 Hamilton: "Bin noch fokussierter, als ich es jemals war"

Zugleich nannte der 36-Jährige die besonderen Herausforderungen in diesem Jahr, in dem er als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden will. "Mir ist aufgefallen, dass dieses Auto schwer abzustimmen ist. Toto (Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, d. Red.) hat unser Auto früher mal als Diva bezeichnet. Dieses Auto jetzt ist eine Monster-Diva", sagte Hamilton: "In Kombination mit der verkürzten Trainingszeit macht es die Aufgabe sehr schwer, das richtige Fenster zu treffen. Wenn man es nicht schafft, kann ich als Fahrer nicht das Maximum rausholen."