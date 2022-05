Formel 1 Geduldsspiel in Monaco: Regen sorgt für Verspätung

"Es regnet wie verrückt"

Als die Fahrer am Sonntag die verschobene Formationsrunde hinter dem Safety Car fuhren, wurde der Regen noch stärker. "Ich bin noch nie so nass in einem Formel-1-Auto geworden", funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an die Box. "Es regnet wie verrückt", sagte Pole-Mann Charles Leclerc.

Trotz der zuvor aufgezogenen Regenreifen ging nicht viel, die Formationsrunden wurden abgebrochen, die Autos unter Zelten abgestellt. Die Fahrer setzten sich erstmal in den Garagen ihrer Teams wieder hin. Der Regen wurde dann weniger, das Signal kam, sich bereit zumachen. Gut eine Stunde nach dem geplanten Start ging es dann aus der Boxengasse los.