Formel 1 Stotterstart für Verstappen - Ferrari in Zandvoort vorne

"Wir haben nicht die Pace über eine einzelne Runde, aber die Rennpace ist an einigen Stellen definitiv der Schlüssel", sagte Hamilton. Es gehe darum, das "Rennpotenzial nicht zu verlieren" und zu versuchen, die "Pace über die einzelnen Runden zu verbessern". Das Tempo vor gab zunächst die Scuderia.

Verstappen gewann im vergangenen Jahr in Zandvoort. Damals war der Kurs in dem Küstenort nach 36 Jahren wieder in den Formel-1-Kalender zurückgekehrt. Der Niederländer geht aktuell mit dem üppigen WM-Vorsprung von 93 Punkten auf seinen Teamkollegen Sergio Perez in das 15. Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL).