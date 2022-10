Formel 1 Eine weitere "Märchenstunde"? - Red Bull gegen die Rivalen

Mit der Urteilsverkündung ging es wieder los. "Ich bin sicher, wenn jemand unseren Windtunnel niedergebrannt hätte, wäre es nicht genug gewesen", giftete Horner in Mexiko-Stadt unter anderem während seiner 49-minütigen Pressekonferenz. "Ich habe nicht zugehört", sagte Kollege Seidl bei Sky Sports: "Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eine weitere Märchenstunde war." McLaren-Geschäftsführer Zak Brown, der sich vorher schon mit einem Brief an den Motorsport-Weltverband Fia und die Formel 1 bei Horner unbeliebt gemacht hatte, weil darin auch von Betrug die Rede gewesen war, betonte: "Wenn die Regeln so gebrochen werden, müssen die Strafen in Zukunft deutlich heftiger ausfallen."