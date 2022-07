Formel 1 Die Lehren aus dem Großen Preis von Frankreich

Ferrari steht sich selbst im Weg:

Es ist fast schon tragisch, wie viele Chancen Ferrari im Titelkampf vergibt und sich das Leben selbst schwer macht. WM-Herausforderer Charles Leclerc fiel in Frankreich zum dritten Mal in dieser Saison aus, dieses Mal war er selbst Schuld, als er in Runde 18 die Kontrolle verlor und sein Wagen in Richtung der Reifenstapel rutschte. "Das passiert, wenn man am Limit fährt. Es gibt keinen Grund, ihm Vorwürfe zu machen", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der sich trotz des Rückschlags kämpferisch zeigte: "Er wird in Ungarn stärker wieder da sein." Die Scuderia hat derzeit das schnellste Auto im Feld.