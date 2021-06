Formel 1 Die Lehren aus dem Großen Preis von Aserbaidschan

Vettel nutzt seine seltene Chance

Ein bisschen überrascht war Sebastian Vettel selbst, dass er sich erstmals im Aston Martin einen Podestplatz erkämpfte. Der zweite Platz hinter Perez war jedenfalls eine Erlösung für den 33-Jährigen. "Die Erwartungen waren gerade am Anfang sehr hoch, deswegen ist so ein gutes Resultat jetzt sehr gut", sagte der viermalige Weltmeister aus Heppenheim: "Ich fühle mich jetzt wohl im Auto." Sein Ziel für die kommenden Wochen sei es nun, "dass wir regelmäßiger in die Punkte fahren können". Zuletzt schaffte er das schon zweimal in Folge.

Schumacher kämpft bis zum letzten Meter

Die Einstellung von Neuling Mick Schumacher stimmt. Bis zur Zielflagge kämpfte der 22-Jährige am Kaspischen Meer um jede Position. Fast genau auf der Ziellinie überholte er am Ende noch seinen Stallrivalen Nikita Masepin und belegte direkt vor dem Russen immerhin Platz 13. Weil mehrere Autos ausfielen, waren die Punkte - dazu reicht ein Platz unter den Top Ten - dieses Mal nicht so weit entfernt wie in den Wochen zuvor. "Man sieht ein bisschen Licht am Ende des Tunnels", bilanzierte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

