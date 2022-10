Formel 1 Das sind die Lehren aus dem Großen Preis von Mexiko

Mexikos Formel-1-Spektakel: Es herrscht Partystimmung. Fast 400 000 Menschen kamen am Rennwochenende. Eine Atmosphäre wie bei Bundesliga-Derbys, Leidenschaft und Lebensfreude. Nur eines, das ist auch so auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez: Für spektakuläre Rennverläufe ist der Kurs nicht unbedingt prädestiniert. Kaum Überholmanöver, die meiste Spannung resultierte aus den Reifenwechseln.

Mercedes ist zurück

Was passiert wäre, wenn die Silberpfeile eine andere Reifenstrategie - so eine wie die von Red Bull zum Beispiel - gewählt hätten: Offen. Aber, dass die gewählte nicht optimal war, wussten die Bosse danach nur zu gut. "So haben wir ins Klo gegriffen", sagte Teamchef Toto Wolff. Ob der überragende Max Verstappen mit derselben Reifenwahl-Variante zu schlagen gewesen wäre, bleibt unbeantwortet. Aber der Silberpfeil wurde über die Monate immer besser. "Die Pace des Autos wäre dagewesen", sagte Wolff. Der Rennstall, der nach acht Konstrukteurstiteln in Serie die WM Red Bull überlassen musste, dürfte mit steigender Zuversicht bereits aufs nächste Jahr schauen. Erst recht, weil Hamilton in Mexiko klar zu verstehen gegeben hat: Seine Mission in der Formel 1 ist mit bald 38 Jahren noch lang nicht zu Ende. Er peilt einen neuen mehrjährigen Vertrag an.