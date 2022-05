Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Spanien wissen

Gibt es die ersten WM-Punkte für Mick Schumacher?

Zählbares war für Schumacher in Miami fast schon greifbar, ehe ihm Landsmann Vettel ins Auto fuhr und beide Deutschen kurz vor Ende des Premierenrennens in Floria ausschieden. "Sehr schade für uns beide", fand Schumacher das. In seinem zweiten Jahr in der Formel 1 kann sich der 23-Jährige jetzt womöglich belohnen. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya stand der Sohn des Rekordweltmeisters in seinem Meisterjahr in der Formel 2 bereits auf dem Podium. An diesem Wochenende soll es zumindest für einen Rang unter den Top Ten reichen. "Es liegen spannende Zeiten vor uns", sagte Schumacher.

Sind in Spanien wieder Fans erlaubt?

Ja. Nachdem im ersten Corona-Jahr 2020 gar keine Zuschauer zugelassen waren und 2021 eher symbolisch 1000 Personen dabei sein durften, wird es nun unweit der Mittelmeerküste wieder richtig voll. Über das Wochenende wird mit einer sechsstelligen Besucherzahl gerechnet. Nachdem die Veranstalter im März bereits vermeldeten, dass für das Heimspiel von Ex-Weltmeister Fernando Alonso von Alpine und Ferrari-Pilot Carlos Sainz keine Tickets mehr verfügbar sind, wurde das Kontingent im April noch einmal aufgestockt. So viele Fans wie noch nie sollen demnach beim kommenden Grand Prix vor Ort sein.