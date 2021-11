Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Mexiko wissen

Das ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich gilt Mexiko und auch das darauf folgende Rennen in Brasilien als Red-Bull-Terrain. Das liegt auch an der Höhenlage, in der der Honda-Motor in der Regel besser als die Konkurrenz Leistung freisetzen kann. Dem etwas größeren Turbolader sei Dank. "Wir alle im Team sind zuversichtlich, dass wir einen wirklich guten Job machen können", sagte Verstappen vor dem 18. Saisonrennen. Fünf Grand Prix vor dem Saisonende liegt er zwölf Punkte vor Hamilton, sein erster Weltmeistertitel ist greifbar.