Formel 1 Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager von Imola

Ein bisschen Nostalgie: Monaco, in gut einem Monat ist es wieder soweit. Der Klassiker in der Formel 1. Aber hat das Rennen in den engen Gassen des Fürstentums eine Zukunft? Erst recht angesichts neuer Konkurrenz durch die zuvor anstehende Premiere in Miami und das schillernde Debüt in Las Vegas im kommenden Jahr? Der Vertrag endet jedenfalls in diesem Jahr. "Es gehört zu den Kronjuwelen unseres Sports", sagte der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton zu dem Rennen, das auch immer wie eine Zeitreise in die Vergangenheit anmutet. "Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob es toll wäre, es zu verlieren."