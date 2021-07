Formel 1 Darüber wird auch noch gesprochen auf dem Hungaroring

DER FAHRERMARKT: Zu den wichtigsten Fragen zählt ohne Zweifel, was mit George Russell passiert. Der 23 Jahre alte Brite rechnet mit Klarheit im kommenden Monat. In der Sommerpause soll sich also entscheiden, ob er womöglich im kommenden Jahr an der Seite von Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sitzt. Doch nicht nur der Williams-Pilot geht von Personalentscheidungen in den Ferien aus.