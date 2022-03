Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Saudi-Arabien achten

Debütant auf der Pole Position

Zum ersten Mal in seiner Karriere startet der Mexikaner Sergio Perez von ganz vorn in ein Formel-1-Rennen. Der Red-Bull-Fahrer düpierte mit einer Zauberrunde in der Qualifikation die Konkurrenz. "Ich könnte 1000 Runden fahren und diese Zeit nicht schlagen", gestand der glückliche Perez. Sonst steht der 32-Jährige für gewöhnlich im Schatten von Weltmeister Max Verstappen. Der aber wurde diesmal nur Vierter. So richtig läuft es beim Champion noch nicht. In der Vorwoche in Bahrain schied der Niederländer ebenso kurz vor Rennende mit einem Defekt aus wie Perez. In Dschidda will Red Bull nun Wiedergutmachung.